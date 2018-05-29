Тбилиси: Россия открыла новый фронт против Грузии

Грузии противостоит российская дипломатия, заявил во вторник советник президента Тенгиз Пхаладзе в связи с признанием Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, теперь важны «скоординированные и адресные шаги на международной арене, еще более сильные, чтобы было увеличено дипломатическое давление на Россию».

Советник президента Грузии отметил, что признание Сирией Абхазии и Южной Осетии противоречит международно-правовым нормам.

«Надо работать с Лигой арабских государств и вообще в этом регионе, где Россия открыла дипломатический фронт против Грузии, – заявил Тенгиз Пхаладзе. – Критически важно подключение наших партнеров для скоординированных шагов на международной арене».

Ранее глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе призвал международное сообщество «осудить» признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии. У себя в Twitter Джанелидзе написал, что признание – это «результат российских манипуляций». «Режим Асада, признав независимость двух исторических регионов Грузии, грубо нарушил нормы международного права», – считает он.

Во вторник МИД Грузии заявил, что начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией. До этого САР объявила о признании и установлении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией.