Росатом создаст «атомную батарейку» для космических аппаратов

Специалисты «Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. академика Бочвара» (ВНИИНМ, входит в топливную компанию ТВЭЛ Росатома) вместе с рядом организаций к концу 2019 года разработают и испытают опытные образцы импортозамещающего бета-вольтаического источника питания на основе радиоактивного изотопа трития.

По словам директора отделения ВНИИНМ Алексея Лизунова, этот источник питания необходим предприятиям Роскосмоса «в тех ответственных узлах, где требуется обеспечение стабильного бесперебойного электроснабжения в течение многих лет».

Тритий как радиоактивный изотоп водорода удобен для решения этой задачи. Несмотря на то, что это искусственный изотоп, получаемый наработкой в ядерных реакторах, он относительно дешев и доступен, отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».

В 2017 году Роскосмос провел конкурс на разработку компактного источника бесперебойного питания на основе изотопа трития для бесперебойного электроснабжения в милливаттном диапазоне автономных микроэлектромеханических и микроэлектронных систем космических аппаратов. Теперь Роскосмос рассчитывает заменить импортные источники питания на российские. Победителем конкурса стало АО «Авиационная электроника и коммуникационные системы».

Ученые ВНИИНМ задействованы в разработке тритиевой «основы» источника питания. Тритий удобен для создания таких «батареек», поскольку достаточно радиоактивен (период полураспада 12,3 года), но при этом его бета-излучение очень мягкое, не разрушает структуру полупроводниковых материалов, что позволит сохранять рабочие характеристики источника питания до 15 лет.

«На разработку изотопной составляющей в рамках контракта ВНИИНМ выделено два года. За это время нам предстоит создать качественный отечественный аналог зарубежных источников энергии, а по многим параметрам и превзойти их», – отметил Лизунов.