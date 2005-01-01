Авианосец США вышел с базы Йокосука на патрулирование

С базы Йокосука в Токийском заливе на патрулирование вышла ударная группа американских ВМС, ее возглавляет авианосец «Рональд Рейган», сообщает военное командование США.

Проведение длительного патрулирования в водах региона совпало по времени с переговорами по подготовке встречи лидеров США и КНДР, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

Группа должна была начать патрулирование в понедельник. Причина задержки не сообщается. Маршрут также остается неизвестным.

В группу входят авианосец, ракетный крейсер и не менее двух ракетных эсминцев. Обычно такое соединение сопровождает атомная подлодка.

Напомним, КНДР демонтировала ядерный полигон, но Вашингтон все равно отменил саммит США и Северной Кореи.