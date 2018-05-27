Делегация США прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

Команда Белого дома в воскресенье прибыла в КНДР, дипломаты будут вести переговоры по подготовке встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Делегацию, по данным издания, возглавляет бывший спецпредставитель Госдепа по КНДР Сон Ким, в команду также входят член совета национальной безопасности по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер и помощник главы Пентагона по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер, передает РИА «Новости».

Ожидается встреча делегации с замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Переговоры должны пройти в понедельник и во вторник.

Ким Чен Ын выразил «твердое намерение» встретиться с хозяином Белого дома.

Перед этим Трамп объявил, что Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры по «восстановлению» договоренностей о проведении двустороннего саммита в Сингапуре, хотя еще в четверг Белым дом объявил о решении президента США отказаться от встречи с Ким Чен Ыном, после чего стороны обменялись публичными заявлениями.