Конгрессмен США оказался алкоголиком

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Томас Гарретт сообщил, что лечится от алкоголизма и не планирует переизбираться в ноябре.

«Все, с кем я более или менее близко знаком, знают, что я хороший человек, и я алкоголик», – приводит его слова ТАСС.

Он заверил, что «не умирает» и собирается «начать новую жизнь».

В Конгрессе 46-летний Гарретт представлял один из округов штата Вирджиния. Если бы он решил участвовать в выборах, то соперничал бы за место с демократом Лесли Кокберн.

65-летняя Кокберн – кинопродюсер, сценарист, писатель и журналист. Она считается сильным противником.

CNN сообщает, что Гарретт стал уже 44-м республиканцем, решившим не переизбираться в 2018 году.

Washington Post связывает это «либо с предполагаемым серьезным соперничеством с демократами, либо с недовольством политикой» главы американского государства Дональда Трампа.