Польша призвала продлить санкции против России

Санкции против России должны сохраняться, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Он собирается поднять в рамках ООН вопрос о ситуации на Украине. Как заявил министр, «это очередная проблема, которая не решается в соответствии с минскими договоренностями», передает RT.

Глава МИД Польши сказал, что антироссийские санкции можно будет смягчить только после того, как Москва «изменит свое поведение в международной системе».

«Но ничто на это не указывает», – заявил он.