На Украине предложили проверенный способ «уничтожить Россию»

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука предложил «уничтожить Россию» тем же способом, что и Советский союз.

Тука призвал давить на Россию санкциями. По его словам, «именно так уничтожили Советский союз», передает РИА «Новости».

«Существовала наикрупнейшая империя в мире, которая была уничтожена таким способом без единого выстрела. Она была уничтожена и не существует – без единого выстрела, самым санкционным способом», – заявил Тука в эфире телеканала NewsOne.

Позднее он все же решил добавить, что помимо санкций к исчезновению СССР привели и «ряд других факторов, включая гонку вооружений».

«Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России», – заявил украинский министр в ответ на вопрос о его позиции по поводу урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе.

Напомним, в пятницу украинский премьер Владимир Гройсман потребовал от ЕС и США большей синхронизации санкций против России.

В начале апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. При этом госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон планирует ввести в отношении России намного больше односторонних санкций, чем введено сейчас.