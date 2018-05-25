Гройсман потребовал от ЕС и США большей синхронизации санкций против России

Украинский премьер Владимир Гройсман провел встречу с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, в ходе которой призвал Вашингтон и Брюссель проводить большую синхронизацию антироссийских санкций.

«Киев рассчитывает на сохранение санкционной политики Евросоюза против России как государства-агрессора и ожидает большей синхронизации санкционных режимов между ЕС и США», – приводятся слова Гройсмана на сайте украинского кабмина.

В сообщении также говорится, что стороны обсудили перспективы развертывания миротворцев ООН и совместные действия в энергетическом вопросе.

Гройсман заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток – 2» является «гибридным оружием против Европы». По его словам, сохранение транзитной роли Украины «отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС».

Сам Киев в четверг опубликовал новый санкционный список, синхронизированный со списком минфина США. В том числе санкции введены против МИА «Россия сегодня» и РИА «Новости Украина».