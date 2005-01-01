Санкции не способны «уничтожить Россию» и не они были причиной развала СССР, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Основанная причина развала СССР – не санкции, а отсутствие консолидации советского общества. Сегодня Россия как раз очень консолидирована на фоне всех нападок на нас. Так что не дождутся», – передает его слова RT.

Он добавил, что санкции – «это плохо», но за четыре года Россия показала, что успешно с ними справляется, перестраивая экономику и двигаясь вперед.

При этом, добавил Цеков, на Западе уже начали понимать, что санкции создают не меньшие проблемы для ЕС и Украины.

«Украинская сторона от ограничений, которые она как попугай вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени. Если посмотреть на экономические потери Украины за последние годы, то они в несколько раз больше, чем потери России», – заметил сенатор.

Ранее заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных» территорий Георгий Тука предложил «уничтожить Россию» тем же способом, что и Советский Союз – санкциями.