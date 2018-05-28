Слова депутата об инвалидах на иждивении государства вызвали скандал

Депутат городской думы Екатеринбурга Николай Косарев оказался в центре скандала после своих рассуждений о том, нужно ли оказывать помощь инвалидам, которые «могут годами находиться на иждивении государства».

Несколько дней назад депутат заявил: «Мы говорим, что у нас высокие технологии, у нас всякие суперсовременные дела. Но часто эти суперсовременные дела ведут к показателям не очень хорошим. Вот мы создаем перинатальные центры, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов. И потом, я считаю, часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. Они инвалиды, они больные. Очень много рекламы идет "Давайте деньги соберем, окажем помощь», – пишет «Уралинформбюро».

Его напрямую спросили, следует ли оказывать таким детям помощь, на что депутат призвал соблюдать во всем меру. Он сообщил, что в клиническом институте мозга услышал, как «там вытаскивают в большом количестве инсультников».

«У нас область ежегодно пополняется на 10 тыс. инвалидов, которые могут годами находиться на иждивении государства», – заявил он, пояснив, что речь зачастую идет об инвалидах первой или второй групп, «лежачих».

«Вот хорошо это или плохо?» – спросил он.

По мнению депутата, «с точки зрения снижения смертности это очень хорошо», но «с точки зрения нагрузки на государство, наверное, это не очень хорошо».

Депутат призвал воспитывать у россиян чувство ответственности за свое здоровье. По словам самого Косарева, он регулярно ходит в баню, питается экологически чистыми продуктами и отдыхает на природе, чтобы «не доставлять хлопот государству».

«Новой газете» депутат сказал, что ему не приходится посещать больницы, так как «человек должен самостоятельно заниматься профилактикой и заботиться о своем здоровье».

По его словам, «скорость жизни» грозит тем, что «человек сразу может получить неправильное развитие: еще в утробе матери». Неврозы и психозы негативно отражаются на организме, заявил депутат.

«В общем говоря, страховая медицина должна поощрять человека, который ведет здоровый образ жизни. Не тогда, когда он пришел в больницу, и на него перераспределили 400 или 500 рублей», – сказал Косарев, добавив, что для страны «в принципе плохо», когда появляется много людей с отклонениями, которых приходится поддерживать наряду с пенсионерами и «какими-то социальными категориями».

Депутат сказал, что «часто вытаскивают человека с того света». Косарев отметил, что возникает «высокая нагрузка и на семью, и на людей, и на родственников». При этом он заявил: «Я не говорю, что надо как-то регулировать эти отношения, но создать атмосферу, обстановку такую, чтобы этого было меньше».

По словам депутата, «никто не оспаривает», что «государство, конечно, хочешь – не хочешь, должно заботиться» об инвалидах.

«Московскому комсомольцу» он заявил, что его слова были вырваны из контекста. Косарев пояснил, что, по его мнению, «обязанность следить за здоровьем лежит на самом человеке».

«То же самое и с беременными женщинами, которые безответственно подходят к своему здоровью и здоровью ребенка, а затем не могут нормально родить», – заявил он.

Депутат посетовал, что «все преподнесли так», будто он «против высокотехнологичной помощи».

В Екатеринбурге региональное отделение партии «Единая Россия» прокомментировало слова Косарева: «Со всей ответственностью можем заявить, что личное мнение Косарева, идущее вразрез не только с партийными, но и с общечеловеческими ценностями, никак не повлияет на реализацию государственной поддержки при выхаживании недоношенных младенцев и лечении людей с инвалидностью», – передает Regnum.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что позитивные изменения в сфере поддержки людей с ограничениями по здоровью за последние годы показали необходимость продления и расширения программы «Доступная среда». При этом, по слова главы государства, позитивных сдвигов в этой сфере пока недостаточно.