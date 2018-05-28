Врио главы Воронежской области открыл новое здание вокзала

«По вокзалу судят о городе. Мне очень приятно, что теперь первое впечатление наших гостей от Воронежа будет весьма благоприятным», – сказал врио главы Воронежской области Александр Гусев, открывая новый вокзал Воронеж-Южный.

В Воронеже был открыт новый транзитный железнодорожный вокзал – Воронеж-Южный, до этого момента называвшийся станцией Придача. Это – третий вокзал в городе, после станций Воронеж I и Воронеж-Курский. Как сообщает в минувшие выходные РИА Воронеж, вокзал начали проектировать в 2015 году. В 2016-м приступили к строительству. Площадь вокзала – около 1,3 тыс. кв. м. Трехэтажное здание вмещает 240 пассажиров.

В 2019 году на прилегающем к вокзалу участке сделают парк и детскую игровую площадку, построят дополнительную парковку. Площадь между новым и старым зданием перекроют одним навесом. Кроме того, через вокзал будут курсировать новые межобластные поезда. Среди них – скоростные «Ласточки», на которых пассажиры смогут добраться до юга России.

В здании вокзала работает зал ожидания. Пассажиры могут получить консультации в справочном бюро, обратиться в медицинский пункт, посетить буфет и комнату отдыха. Здание оснастили инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями: на полу – специальное ребристое покрытие для инвалидных колясок. Кроме того, подняться на второй этаж можно на лифте.

В торжественной церемонии открытия вокзала, состоявшейся в минувшую субботу, приняли участие: временно исполняющий обязанности главы региона Александр Гусев, спикер областной Думы Владимир Нетесов и начальник Юго-Восточной железной дороги – филиала РЖД Сергей Задорин.

«По вокзалу судят о городе. Мне очень приятно, что теперь первое впечатление наших гостей от Воронежа будет весьма благоприятным. Мы надеемся, что туристическая и экономическая привлекательность города будет расти, и гостей у нас станет все больше и больше», – подчеркнул Гусев.

Глава региона отметил, что открытие нового вокзала – юбилейный подарок городу: в 2018 году станции Придача исполнится сто лет. Гусев поблагодарил строителей и железнодорожников, которые участвовали в строительстве вокзала, и вручил им правительственные награды. «Не секрет, что нашим старым маленьким вокзалом пользовались не только воронежцы, но и гости города. Теперь здесь есть новые информационные табло, новые залы ожидания, новые климатические установки, небольшое, но уютное кафе», – отметил, в свою очередь, начальник Юго-Восточной ЖД Сергей Задорин.

«Станция Придача – это ворота в южном направлении. Многие пассажиры поедут с этого вокзала на юг отдыхать, на матчи чемпионата мира по футболу. Пассажирам обеспечат комфортные условия и современный сервис», – подчеркнул председстель областной Думы Владимир Нетесов. Спикер парламента отметил, что открытие нового здания объекта на станции Придача – значимое событие для миллионного города.

Руководитель области Александр Гусев, в свою очередь, напомнил, что в планах ОАО РЖД и правительства области – открытие еще одной станции. Земельный участок, предназначенный для ее строительства, уже зарезервировали.