«Волонтеры Победы» опубликовали номер телефона для вопроса на «прямую линию» с Путиным

Руководитель общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова опубликовала номер телефона, по которому можно задать вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии».

«8-800-200-40-40. По этому телефону любой житель нашей страны может задать вопрос Президенту. На другом конце телефона вам ответят добрые и ответственные люди – волонтеры», – написала Амельченкова в своем Instagram.

По ее словам, среди добровольцев находятся в том числе активисты избирательного штаба Путина и «Волонтеры Победы».

Она призвала жителей страны звонить, если «есть вопросы или предложения для развития нашей страны».

Напомним, «прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 7 июня в 12.00 по московскому времени.