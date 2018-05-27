Кремль назвал дату «Прямой линии»

«Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным выйдет в эфир 7 июня в 12.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба Кремля.

«7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», – сообщается на сайте Кремля.

Пресс-служба Кремля отмечает, что Путин ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся и общественно-политической и социально-экономической жизни страны, и международной обстановки.

Вопросы принимаются по телефону, через СМС и ММС-сообщения, через сайт программы «Прямая линия» и через специальное мобильное приложение. Кроме того, будут приниматься вопросы от пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Президенту можно отправить текстовый вопрос или записать видеоролик.

Во время эфира смогут выйти на прямую видеосвязь со студией пользователи приложений «Москва–Путину» и «ОК Live».

Вопросы принимаются с 8.00 (мск) 27 мая до окончания программы 7 июня. Самые актуальные и интересные прозвучат в прямом эфире.

«Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40. Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная», – сообщает Кремль.

Для СМС- и ММС-сообщений действует ограничение для вопросов – они должны быть объемом не более 70 знаков.

Также вопро можно отправить через портал moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), на этом же сайте есть подробная информация о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ. Официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

В эфире и на сайте Общественного телевидения России (ОТР) 7 июня будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Ранее сообщалось, что «Прямая линия»выйдет до 14 июня.

На этой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о новшествах «Прямой линии» президента в 2018 году.

Напомним, в 2017 году «Прямая линия» состоялась 15 июня и длилась почти четыре часа. За это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по прошествии менее двух недель с момента ее проведения появились многочисленные конкретные ее результаты.