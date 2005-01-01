Стали известны сроки проведения «Прямой линии» Путина

«Прямая линия» президента Владимира Путина пройдет до 14 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил в интервью телеканалу НТВ, что «Прямая линия» президента Путина «состоится до начала чемпионата мира по футболу», передает РИА «Новости».

Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о новшествах «Прямой линии» президента в 2018 году.

Напомним, в 2017 году «Прямая линия» состоялась 15 июня и длилась почти четыре часа. За это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по прошествии менее двух недель с момента ее проведения появились многочисленные конкретные ее результаты.