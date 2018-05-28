Минобороны отреагировало на сообщения о «перехвате» израильских F-16

Минобороны России опровергло информацию, размещенную в СМИ, о якобы перехвате российскими Су-34 двух израильских F-16 в небе над Ливаном.

«Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов, о якобы «перехвате» российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана – дилетантская глупость», – говорится в сообщении Минобороны, передает РИА «Новости».

Российские истребители-бомбардировщики Су-34, находящиеся в составе авиагруппы в Сирии, не используются для вылетов на перехват воздушных целей и не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана, отметили в ведомстве.

Ранее в понедельник The Times of Israel сообщили, что российские Су-34 могли перехватить два истребителя F-16 ВВС Израиля в небе над Ливаном.