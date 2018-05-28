Сербских паломников в Косово закидали камнями

Косовские албанцы напали на паломников из Сербии, которые приехали поклониться полуразрушенной церкви Святой Троицы в селе Петрич.

Около 30 сербов приехали в село, чтобы поставить свечи у разрушенной албанцами церкви, передает ТАСС со ссылкой на центральное телевидение Сербии. У храма Святой Троицы собрались около 150 албанцев, которые не пропускали сербов, проживавших здесь до войны в Косово.

На место прибыли полицейские, которые обеспечили сербам проход к церкви. Паломники зажгли на развалинах церкви свечи и вернулись назад. При этом косовары начали забрасывать сербов камнями, не обращая внимания на полицию.



В ходе нападения пострадали несколько сербов, один из них, Радослав Кизич, получил черепно-мозговую травму и был немедленно доставлен в больницу. Глава канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурич резко осудил инцидент.

Напомним, ситуация вокруг непризнанного Косово обострилась, когда местные власти арестовали сербского министра по делам Косово и Метохии Марко Джурича. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о приближении новой войны между Сербией и Косово.