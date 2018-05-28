Ученые начали создавать язык общения с пришельцами

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28 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему «уничтоженные боевики ИГИЛ» продолжают убивать российских военных

Сирийские артиллеристы отбивали атаки боевиков. Огнем батареи управляли российские советникиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Минобороны РФ подтвердило гибель четырех российских военных в ходе ночной атаки ИГИЛ на артиллерийскую батарею в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Игиловцы получают поддержку из «окончательно очищенного» от них Ирака, и россияне не первый раз оказываются под ударом именно в Дейр-эз-Зоре. Но атакуют их не только исламисты. Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Российским подлодкам мешают действовать в Средиземном море

Российская «Варшавянка» проходит Босфор – и это не такая обыденная операция, как можно подуматьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Сразу шесть подводных лодок поставлено за последние годы на Черноморский флот. Их боевая служба в Средиземном море в связи с операцией в Сирии приобретает особое значение. Однако мало кто помнит, что способность России распоряжаться этими лодками весьма ограничена. А две из них в итоге даже никогда не были в Черном море. Как такое произошло и что с этим можно сделать? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина

Егор Холмогоров, Публицист
Картина Репина «Сыноубийца», официальным названием которой в итоге стало «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», в очередной раз подтвердила свой мрачный, скандальный, почти мистический ореол. Подробности...
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Что будет, если Иран не отступит

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Эксперты расценили речь госсекретаря США как ультиматум. Старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу мрачно пошутил, что «даже Бог дал израильтянам всего лишь десять заповедей», а вот Помпео пошел дальше... Подробности...
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«Отец капитализма» и пуританские «святые»

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
27 мая 1564 года скончался Жан Кальвин – человек, оказавший поистине фантастическое влияние на историю человечества. В числе прочего его можно назвать «отцом капитализма». Правда, к бизнесу Кальвин не имел прямого отношения. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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          Ученые начали создавать язык общения с пришельцами

          28 мая 2018, 15:09

          Текст: Антон Касс

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          Ведущие астрономы и лингвисты собираются разработать подобие мирового «всеобщего языка», максимально адаптированного для понимания внеземным разумом.

          «Ноам Хомски часто говорил, что если бы на Землю попал марсианин, то он бы подумал, что мы говорим на разных диалектах одного и того же языка. Причина для этого проста – все земные языки имеют общую структуру и единую историю. Возникает вопрос – если пришельцы говорят, то будет ли похож их язык на наши наречия?», – приводит РИА «Новости» заявление президента программы Active SETI Дуга Вакоча, сделанное на конференции METI в Лос-Анджелесе.

          На протяжении 56 лет астрономы из Института поиска внеземных цивилизаций SETI в США, а также их коллеги из других стран пытаются найти жизнь за пределами Земли, слушая поступающие из различных уголков галактики радиосигналы. Пока разумную жизнь обнаружить не удалось, но по оценкам представителей НАСА и SETI эта задача может быть решена в ближайшие 10-20 лет.

          Отмечается, что в 1977 году астрономы SETI с помощью радиотелескопа «Большое ухо» поучили противоречивое свидетельство внеземной жизни, так называемый сигнал «Wow!». В последующие годы астрономам не удалось повторно найти его источник в созвездии Стрельца, что заставило ученых считать его отражением радиоволн с Земли от кусков космического мусора.

          Неудачи на этом направлении побудили Вакоча попытаться решить эту проблему методом от противного и организовать проект METI, или Active SETI, в рамках которого исследователи планируют подготовить и отправить в космос специальные сообщения о том, где находится Земля, что собой представляют люди и как можно добраться сюда, ориентируясь по объектам Галактики.

          Но отсутствие успехов заставило Вакоча и его коллег задуматься о том, понимаем ли мы, что мы ищем, и понимают ли наши сигналы инопланетяне. Звуки человеческой речи и радиосигналы с Земли могут выглядеть для инопланетян бессмыслицей, на которую они не будут обращать внимания, считая их «шумом космоса».

          В итоге в в Лос-Анджелесе прошла встреча участников METI и ведущих лингвистов мира, на которой обсудили возможность совместной работы в создании универсального языка общения, понятного потенциальным инопланетянам, а также при расшифровке их посланий.

          Как отметил Вакоч, попытки создать подобные языки предпринимались и ранее, но все подобные конструкции недостаточно «понятны» даже для остальных людей. Как правило, абстрактные концепции, такие как число пи или свойства геометрических фигур, не вызывали проблем при «расшифровке» языка, но более сложные идеи и их приложение к реальности оставались недоступными для добровольцев.

          Как свидетельствуют обнародованные в феврале результаты соцопроса, проведенного исследовательской службой Marist Institute for Public Opinion (Marist), в существование разумной жизни на других планетах верят две трети американцев (68%).


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