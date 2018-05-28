Ученые начали создавать язык общения с пришельцами

Ведущие астрономы и лингвисты собираются разработать подобие мирового «всеобщего языка», максимально адаптированного для понимания внеземным разумом.

«Ноам Хомски часто говорил, что если бы на Землю попал марсианин, то он бы подумал, что мы говорим на разных диалектах одного и того же языка. Причина для этого проста – все земные языки имеют общую структуру и единую историю. Возникает вопрос – если пришельцы говорят, то будет ли похож их язык на наши наречия?», – приводит РИА «Новости» заявление президента программы Active SETI Дуга Вакоча, сделанное на конференции METI в Лос-Анджелесе.

На протяжении 56 лет астрономы из Института поиска внеземных цивилизаций SETI в США, а также их коллеги из других стран пытаются найти жизнь за пределами Земли, слушая поступающие из различных уголков галактики радиосигналы. Пока разумную жизнь обнаружить не удалось, но по оценкам представителей НАСА и SETI эта задача может быть решена в ближайшие 10-20 лет.

Отмечается, что в 1977 году астрономы SETI с помощью радиотелескопа «Большое ухо» поучили противоречивое свидетельство внеземной жизни, так называемый сигнал «Wow!». В последующие годы астрономам не удалось повторно найти его источник в созвездии Стрельца, что заставило ученых считать его отражением радиоволн с Земли от кусков космического мусора.

Неудачи на этом направлении побудили Вакоча попытаться решить эту проблему методом от противного и организовать проект METI, или Active SETI, в рамках которого исследователи планируют подготовить и отправить в космос специальные сообщения о том, где находится Земля, что собой представляют люди и как можно добраться сюда, ориентируясь по объектам Галактики.

Но отсутствие успехов заставило Вакоча и его коллег задуматься о том, понимаем ли мы, что мы ищем, и понимают ли наши сигналы инопланетяне. Звуки человеческой речи и радиосигналы с Земли могут выглядеть для инопланетян бессмыслицей, на которую они не будут обращать внимания, считая их «шумом космоса».

В итоге в в Лос-Анджелесе прошла встреча участников METI и ведущих лингвистов мира, на которой обсудили возможность совместной работы в создании универсального языка общения, понятного потенциальным инопланетянам, а также при расшифровке их посланий.

Как отметил Вакоч, попытки создать подобные языки предпринимались и ранее, но все подобные конструкции недостаточно «понятны» даже для остальных людей. Как правило, абстрактные концепции, такие как число пи или свойства геометрических фигур, не вызывали проблем при «расшифровке» языка, но более сложные идеи и их приложение к реальности оставались недоступными для добровольцев.

Как свидетельствуют обнародованные в феврале результаты соцопроса, проведенного исследовательской службой Marist Institute for Public Opinion (Marist), в существование разумной жизни на других планетах верят две трети американцев (68%).