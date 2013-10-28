Росатом расширяет сотрудничество с Иорданией

Комиссия по атомной энергии Иордании и компания Росатома «Русатом Оверсиз» подписали соглашение о развитии проекта сооружения в Иордании малого модульного реактора (ММР) российского дизайна.

С российской стороны документ подписан президентом АО «Русатом Оверсиз» Евгением Пакермановым, с иорданской стороны – председателем комиссии по атомной энергии Иордании Халедом Туканом. Соглашение предусматривает проведение технико-экономического обоснования проекта, позволит сторонам получить выгоду от сотрудничества в области ММР, а также оценить целесообразность и потенциал применения ММР в Иордании на фоне меняющейся ситуации на энергорынке страны.

«Мы сотрудничаем с Росатомом уже много лет, и планируем развивать это сотрудничество в различных областях. На данный момент сооружение АЭС малой мощности представляется актуальным, поэтому мы решили сосредоточиться именно на этом проекте», – заявил Тукан, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Со своей стороны Пакерманов добавил, что реализуемые проекты должны отвечать текущим стратегическим нуждам и интересам заказчиков. «Именно поэтому мы, совместно с иорданскими партнерами, решили сосредоточить наши усилия на развитии малой энергетики на базе инновационных решений, предлагаемых ГК «Росатом». Сегодня реакторные технологии малой мощности относятся к одному из наиболее приоритетных направлений развития мировой энергетики», – заявил он.

Россия обладает признанной во всем мире широкой экспертизой в области малых модульных реакторов. Уже в 2019 году Росатом осуществит пуск плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», которая станет уникальным референтным проектом атомной электростанции такого типа.

Кроме того, Росатом активно развивает проекты ММР российского дизайна в наземном исполнении. Одно из основных преимуществ АЭС такого типа, помимо модульной структуры – многоцелевой характер использования, в том числе для нужд опреснения и получения тепла. Иордания рассматривает возможность использования всех существующих технологий для снижения зависимости страны от импорта энергоресурсов.

Также Россия и Иордания продолжают сотрудничество в области подготовки кадров для реализации иорданской ядерной программы. На данный момент 100 иорданских студентов получают в ведущих российских вузах бакалаврские, магистерские и другие научные степени, а также участвуют в различных образовательных программах.

Вместе с тем, 27 мая источник в правительстве королевства сообщил, что Иордания решила отказаться от совместного с Россией проекта по строительству первой в стране атомной электростанции большой мощности из-за его высокой стоимости.

Напомним, в октябре 2013 года Россия выиграла тендер на строительство первого атомного реактора в Иордании стоимостью 10 млрд долларов. Изначально ввод в эксплуатацию был намечен на 2020 год. Предполагалось, что правительство Иордании будет иметь в совместном проекте 51% акций, а российская сторона – 49%.

Атомная энергия необходима Иордании для создания собственных опреснительных заводов, так как королевство входит в десятку самых засушливых стран мира, 92% территории страны занимает пустыня, а 98% воды Иордания импортирует из-за рубежа.