Иордания отказалась от совместного с Россией проекта по строительству первой АЭС

По словам источника в правительстве королевства, Иордания решила отказаться от совместного с Россией проекта по строительству первой в стране атомной электростанции большой мощности из-за его высокой стоимости.

Вместо этого Иордания намерена реализовать проект по сооружению атомных энергоблоков малой мощности, в рамках которого планирует построить более дешевый атомный энергоблок, мощностью порядка 200 мегаватт, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

По этому поводу в Росатому заявили, что продолжают диалог с Иорданией по различным вариантам сотрудничества, не исключающий реакторы большой мощности.

В четверг Комиссия по атомной энергии Иордании и компания Росатома «Русатом Оверсиз» подписали соглашение о развитии проекта по изучению возможности строительства в Иордании атомного энергетического блока малой мощности по российским технологиям.

Напомним, в октябре 2013 года Россия выиграла тендер на строительство первого атомного реактора в Иордании стоимостью 10 млрд долларов. Изначально ввод в эксплуатацию был намечен на 2020 год. Предполагалось, что правительство Иордании будет иметь в совместном проекте 51% акций, а российская сторона – 49%.

Атомная энергия необходима Иордании для создания собственных опреснительных заводов, так как королевство входит в десятку самых засушливых стран мира, 92% территории страны занимает пустыня, а 98% воды Иордания импортирует из-за рубежа.