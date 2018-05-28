Саркисян подарил британской короне участок земли в Армении

Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что подарил британскому принцу Чарльзу Уэльскому – старшему сыну королевы Великобритании Елизаветы второй – участок земли на территории республики.

По словам политика, это очень маленький сад, принадлежавший семье Саркисяна, который в 1998–2000 и 2013-2018 годах был послом Армении в Великобритании, передает РИА «Новости».

«Где он находится, я вам не скажу», – сказал Саркисян, заверив, что «принц Чарльз – «большой друг Армении», который «прекрасно знает историю армянской архитектуры». По словам Саркисяна, принц Чарльз «долгие годы помогает проекту «Ереван – любовь моя», а в мае 2013 года даже совершал визит в республику.

Напомним, в конце прошлого года премьер Великобритании Тереза Мэй выступила с нападками в адрес Москвы на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе, среди которых был и лидер Армении.