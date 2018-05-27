41-й президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в воскресенье в американском штате Мэн, сообщил представитель семьи Джим Макграт.

Он уточнил, что причиной госпитализации стало низкое кровяное давление 93-летнего бывшего американского лидера. По словам Макграта, Буш-старший испытывает слабость, он помещен в больницу в южной части Мэна.

Представитель семьи Бушей не исключил, что бывший президент США проведет в больнице несколько дней, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Буш-старший находится в сознании и не испытывает дискомфорта.

В апреле Буш-старший также попадал в больницу. Это произошло после похорон его жены Барбары Буш (1925-2018).