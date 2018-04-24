Джордж Буш-старший госпитализирован в Техасе

Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован, сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.

Буш находится в больнице Методистской церкви Хьюстона, передает ТАСС.

Как сообщил Макграт, «инфекция попала в его кровеносную систему». Сейчас 93-летний бывший глава государства «идет на поправку», он «положительно реагирует на лечение».

На прошлой неделе на 93-м году жизни скончалась Барбара Буш, супруга экс-президента США.