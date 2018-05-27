ЕС собрался изучить «перекосы» в российской экономике за 200 тыс. евро

Евросоюз собирается потратить 200 тыс. евро на исследование «перекосов» в российской экономике, это необходимо для разработки комплекса антидемпинговых мер, следует из заявки, размещенной Брюсселем.

Под «перекосами» понимается чрезмерное влияние государства на экономическую сферу, а также создание комфортных условий на рынке для отечественных предприятий и госрегулирование финансового сектора, сообщает RT.

Подрядчик, который будет заниматься исследованием, рассмотрит предполагаемые случае «вмешательства» Москвы в политику ценообразования на товары из России.

По итогам исследования ЕС планирует выработать комплекс антидемпинговых мер.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов заметил, что Россию нельзя обвинять в демпинге – наша страна, как и остальные, просто заинтересована в получении наибольшей прибыли российскими предприятиями. Он считает это обвинение «стандартным манипулятивным приемом Евросоюза».