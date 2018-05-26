Загитова дождалась обещанного подарка после Олимпиады

В субботу российская фигуристка Алина Загитова получила «приз» за победу на Олимпиаде в Южной Корее – щенка японской породы акита-ину.

Церемония вручения «подарка» прошла в отеле «Метрополь» в центре Москвы, сообщает РИА «Новости».

Щенок был передан спортсменке японским политиком, председателем Общества охраны собак акита-ину Такаси Эндо. Мероприятие посетил также премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Трехмесячного щенка зовут Масару, он прибыл в Москву накануне; отмечается, что хотя Масару девочка, ее имя в Японии считается мужским, однако для русского слуха это не кажется столь очевидным, и Загитова решила оставить именно его.

«Мы рады, что спустя 45 дней, наконец, мы можем передать собаку. Я искренне надеюсь на то, что (...) Масару сможет стать символом дружбы между нашими странами», – заявил Эндо.

Перед тем, как отдать щенка российской фигуристке, японский политик дал его подержать и обнять на прощание премьеру Абэ и его супруге, которые и завели Масару в зал, где проходила церемония

«Сегодняшний день для меня очень волнительный, я хочу сказать огромное спасибо за такой чудесный подарок, хочу сказать, что вы отдаете акиту-ину в хорошие руки, и я буду очень за ней ухаживать и следить. Спасибо большое», – сказала Загитова, повторив благодарность и на японском.

После спортсменка попозировала с Масару фотографам и поделилась первыми впечатлениями. Она сказала, что собака «очень тяжелая, но прикольная» и «очень-очень пушистая».

«Я думаю, что за этой лапочкой я буду особенно ухаживать, чтобы она оставалась всегда такой красивой, ухоженной, чистой», – добавила фигуристка.

На вопрос о том, будет ли она водить Масару на каток, Загитова пошутила, что поставит собаку на коньки.

Также спортсменка заверила, что не будет менять имя питомца.

«Я буду держать ее дома. Думаю, что Масару будет в хорошем состоянии. Пусть (в Японии) не волнуются», – добавила чемпионка.

Напомним, в марте в Обществе по охране собак акита-ину заявили, что готовы подарить щенка олимпийской чемпионке Алине Загитовой, если та захочет принять такой подарок.

В июле 2012 года представители Японии передали сотрудникам администрации президента России Владимира Путина щенка породы акита-ину.

В 2016 году Путин в ходе интервью японским СМИ показал собаку по кличке Юмэ; глава государства заверил, что это строгая собака, которая всегда защищает хозяина.