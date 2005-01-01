Малайзия собралась возобновить поиски пропавшего рейса MH370

Авторитетный малайзийский политик Анвар Ибрагим, который, как ожидается, может в будущем занять пост премьер-министра страны, не исключил, что Куала-Лумпур возобновит поиски пропавшего в марте 2014 года лайнера Boeing 777-200, выполнявшего рейс MH370.

По его словам, «все будет зависеть от результатов внутреннего расследования», передает ТАСС.

По его словам, правительство Малайзии вернется к изучению данных за 7 и 8 марта 2014 года, собранных радарами и системами слежения диспетчеров аэропорта, ВВС страны и авиакомпании.

Напомним, на прошлой неделе эксперты выдвинули неожиданную версию исчезновения рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года вместе с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту.

Предполагалось, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Однако в январе 2018 года Малайзия возобновила поиски пропавшего Boeing после приостановки поисков лайнера годом ранее.