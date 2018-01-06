Малайзия возобновила поиски пропавшего в 2014 году Boeing

Малайзийское правительство согласилось возобновить поиски пропавшего в марте 2014 года лайнера MH370 совместно с американской компанией Ocean Infinity, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на сообщение, направленное родственникам пассажиров лайнера.

«Правительство Малайзии привлекло Ocean Infinity провести дальнейшие поисковые операции для MH370», – приводит телеканал отрывок из сообщения, передает РИА «Новости».

Также родственникам пассажиров сообщили, что поисковое судно вышло в «зону поисков» во вторник, 2 января.

Напомним, в январе прошлого года власти Австралии, Малайзии и Китая согласовали решение о приостановке поисков малайзийского Boeing MH370.

Авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагалось, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Позднее австралийские ученые предположили, что пропавший MH370 может находиться севернее зоны поисков.



