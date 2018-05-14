Эксперты назвали неожиданную версию исчезновения малазийского MH370

Эксперты считают, что первый пилот малайзийского Boeing 777, пропавшего в марте 2014 года, намеренно совершал действия, ставшие причиной крушения через час после взлета.

«Это было запланировано и сделано специально, через выверенный промежуток времени», – цитирует The Independent эксперта Мартина Долана. По его словам, если бы к исчезновению лайнера имели отношение террористы, они бы давно взяли на себя ответственность за теракт.

Британский пилот Симон Харви, который летал на Boeing 777 в Азии, считает, что ситуацию «тщательно спланировали, чтобы заставить самолет исчезнуть».

Он обратил внимание на то, что лайнер пролетел по тайско-малазийской границе, чтобы остаться незамеченным. «Если бы мне поручили сделать самолет «исчезнувшим», я бы сделал то же самое», – отметил он.

Следователь из Канады Ларри Вэнс заявил, что капитан самолета Захари Ахмад Шах, скорее всего, надел на себя кислородную маску до того, как разгерметизировать кабину самолета для того, чтобы второй пилот и пассажиры потеряли сознание.

В 2018 году Малайзия возобновила поиски пропавшего в 2014 году Boeing. В январе 2017 года власти Австралии, Малайзии и Китая согласовали решение о приостановке поисков малайзийского Boeing MH370.

Авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагалось, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Позднее австралийские ученые предположили, что пропавший MH370 может находиться севернее зоны поисков.