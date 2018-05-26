Экс-солистка «Ленинграда» прокомментировала сообщения о разводе Шнурова

Экс-солистка группы «Ленинград» Юлия Коган прокомментировала сообщения о разводе Сергея Шнурова с женой Матильдой (Еленой Мозговой), которая стала третьей супругой музыканта.

Экс-солистка группы «Ленинград» сочла заявление Шнурова достоверным, потому что «такими вещами не шутят», сообщил телеканал «360».

«Конечно, такое могло быть. Все разводятся. Что они, не люди, что ли?» – заявила Коган.

Матильда стала супругой музыканта в 2010 году. Брак пары продлился восемь лет. До этого Шнуров был женат на Марии Исмагиловой и Светлане Косицыной.

Накануне лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о разводе с Матильдой Шнуровой – светской львицей, владелицей ресторана авторской кухни «КоКоКо», основательницей балетной школы «Айседора».