В ОНФ пообещали проконтролировать исполнение суперуказа Путина

«Перед нами стоит общая задача – добиться повышения качества жизни, не на бумаге или в кабинетах, а, что называется, «на земле и в людях», – заявил глава исполкома Народный фронта Алексей Анисимов. Так он прокомментировал заявление Владимира Путина, который призвал новое правительство сотрудничать с ОНФ как одной из наиболее массовых общественных организаций.

Руководитель исполкома Народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов заявил, что ОНФ продолжит работу по контролю за исполнением поручений президента в рамках нового суперуказа.

«Перед нами стоит общая задача – добиться повышения качества жизни, не на бумаге или в кабинетах, а, что называется, «на земле и в людях», – отметил Анисимов. – Мы в этом направлении эффективно взаимодействуем с администрацией президента и правительством по качественному исполнению указов и поручений главы государства».

По его словам, на контроле ОНФ находится 492 поручения. Среди них «майские указы» 2012 года, поручения, данные в их развитие, и те документы, которые президент подписал по итогам форумов Народного фронта.

«За все время наши эксперты подготовили 1195 заключений на доклады кабмина об исполнении поставленных президентом задач. В основе этих заключений лежит мнение самих граждан, насколько качественно поручения выполнены и как они работают «на земле». В заключениях не просто критика или проблемы, а конкретные предложения по их решению. Конечно же, Народный фронт будет развивать новые подходы и форматы общественного контроля за реализацией нового «майского указа» главы государства. Этот вопрос мы обсудим на заседании Центрального штаба ОНФ 31 мая. Мы имеем четырехлетний опыт работы в этом направлении», – приводит слова Анисимова пресс-служба ОНФ.

Ранее в субботу в ходе первого совещания с новым составом правительства президент Владимир Путин призвал министров подавать пример конструктивного сотрудничества с ОНФ как одной из наиболее массовых общественных организаций. Путин подчеркнул, что именно в регионах, на местах будут воплощаться в жизнь все поставленные перед страной задачи и планы.

«Вы должны также подавать пример конструктивного сотрудничества со структурами гражданского общества, с политическими партиями, в том числе и с Общероссийским народным фронтом как одной из наиболее массовых общественных организаций. Его активисты уже накопили большой опыт контроля за реализацией «майских указов» 2012 года. Уверен, что такую практику гражданского, общественного мониторинга и контроля нужно продолжить. Правительство, министерства должны быть настроены на максимальную открытость, на постоянный диалог с людьми, объяснять все свои действия. В этом в значительной степени залог успеха действий правительства. Нужно вовлекать как можно больше граждан в реализацию задач развития, укреплять их стремление вместе добиваться нужных нам целей», – заявил Путин.