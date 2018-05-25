Собянин ответил на желание Силуанова изъять доходы Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против предложения первого вице-премьера и главы минфина Антона Силуанова об изъятии части доходов столицы и перераспределения их в пользу других российских субъектов.

«Отбирать и делить» – не так давно в нашей истории это было чуть ли не национальной идеей. Но с каждым разом в результате такой практики пирог для дележа становился всё меньше. Я против и такой практики, и таких идей, которые, к сожалению, имеют свойство очень быстро превращаться в реальность», – говрится в заявлении Собянина на его персональном сайте.

По словам мэра российской столицы, с учетом уровня зарплаты, реального количества населения и огромных, но вынужденных расходов на транспортную инфраструктуру, бюджетная обеспеченность Москвы «нисколько не выше многих других регионов».

Также Собянин подчеркнул, что «вопреки известным стереотипам, налог на прибыль крупных компаний не концентрируется в Москве, а распределяется между регионами пропорционально числу работающих и стоимости основных фондов».

Кроме этого, Собянин заявил, что изъятие доходов у Москвы приведет к торможению развития экономики города и снижению финансирования социальной сферы.

«В результате потеряют все – и москвичи, и город, и страна», – резюмировал Собянин.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме (МПЭФ) Антон Силуанов предложил изъять часть доходов Москвы и перераспределить их в пользу других регионов. Отметим, это не первое его подобное заявление. Так, в сентябре 2017 года Силуанов назвал Москву сильным финансовым субъектом, который мог давать средства взаймы федеральному бюджету. После этого Сорбянин также ответил Силуанову. Аналогичная дискуссия происходила в 2016 году.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, слабые регионы должны тоже повышать свои доходы, а не только ждать подачек из центра.