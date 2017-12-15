Макрон признал ошибку НАТО перед Россией

Несоблюдение обязательств НАТО перед Россией было ошибкой и породило недоверие, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Думаю, что ошибка, совершавшаяся последние 20 лет, я скажу об этом открыто, состояла в том, что через НАТО мы не полностью выполнили обязательства, которые были приняты в определенный момент», – цитирует Макрона ТАСС.

Также президент Франции подчеркнул, что это «вызвало законные опасения России».

«Мы не выстроили пространство доверия, которого Россия имела право ожидать, и это также подпитало опасения», – резюмировал Макрон.

В марте фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали Горбачева и Язова, пообещав им не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора. Между тем представители Запада продолжают заявлять, что никто подобных обещаний Москве в 1990–1991 годах якобы не давал.

В декабре 2017 года сообщалось, что после объединения Германии в 1990 году западные лидеры обещали Москве не расширять НАТО на восток, однако с распадом СССР «не увидели в этом смысла».

Ранее Макрон заявил, что хотел бы, чтобы Россия осталась в Совете Европы. Также сообщалось, что в пятницу на встрече с французским коллегой президент России Владимир Путин пообещал обеспечить безопасность Европы вместо США.