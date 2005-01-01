Путин пообещал обеспечить безопасность Европы вместо США

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Европа зависит от США в сфере обеспечения безопасности.

«Эммануэль сказал, что Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Обеспечим безопасность», – сказал Путин в ходе встречи с Макроном.

После слов главы государства в зале раздался смех.

Видео с заявлением президента опубликовал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Путин: Эммунуэль сказал, что Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Обеспечим безопасность! pic.twitter.com/EDP9weu0tg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 мая 2018 г.

США считают оборону Евросоюза исключительно делом НАТО, как заявлял глава Пентагона Джеймс Мэттис. При этом Вашингтон настаивает на увеличении оборонных расходов со стороны европейских стран - участниц альянса.

Ранее в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина действовать в международных делах как в дзюдо.