Путин назвал одну из причин сдерживания России

Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ назвал одну из причин сдерживания России странами Запада.

По его словам, это происходит в целях недопущения развитиях военных технологий в России, передает РИА «Новости».

В пятницу командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что США должны наращивать военную мощь и модернизировать войска, чтобы эффективнее противостоять «российской угрозе».