Главком НАТО в Европе призвал направить мощь США на Россию вместо террористов

Соединенные Штаты должны наращивать военную мощь и модернизировать войска, чтобы эффективнее противостоять «российской угрозе», с таким призывом выступил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

По словам американского генерала, наращивание мощи воздушных, наземных и морских сил США «помогло бы лучше справляться с задачей сдерживания России и поставить Вашингтон в более удобное положение для понимания того, как действует Москва», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Скапаротти призвал скоординировать задействованные в борьбе с терроризмом войска, высвободив ресурсы для борьбы с «растущими угрозами со стороны России».

«У нас есть много ресурсов, направленных на борьбу с терроризмом. Некоторые из них придется перераспределять», – отметил главнокомандующий.

Ранее Скапарротти заявлял, что Североатлантическому альянсу требуется присутствие большего количества войск в Европе.