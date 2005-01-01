Скворцова пояснила слова про детство до 30 лет

Глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе выступления на ПМЭФ разъяснила свое заявление о том, что период детства у россиян в перспективе будет продолжаться до 30 лет.

«Молекулярная генетика и биология позволят перейти на предиктивность системы, прогнозирование с момента рождения, возможность манифестации того или иного заболевания, к которому у организма есть предрасположенность», – сказала Скворцова, передает «Интерфакс».

Министр отметила, что «профилактика позволит расширить синусоиду жизни и равномерно удлинить все основные периоды жизни». Детство при этом будет длиться до 30 лет, «активный возраст взрослого» – минимум до 70-80 лет».

По ее словам, новые регенеративные технологии, бионические робототехнологии и искусственный интеллект этому поспособствуют.

«Если мы будем просто двигаться вперед, естественно, мы сможем достичь более высоких результатов», – цитирует Скворцову РИА «Новости».



Она пояснила, что ранее при сохранении нынешних темпов роста экономики Минздрав рассчитывал, что в ближайшие годы продолжительность жизни получится увеличить до 76 лет. Президент же поднял планку до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.



«Я к этому отношусь очень позитивно, потому что, чем выше планка, тем мы вынуждены будем более жестко сконцентрировать наши усилия», – подчеркнула глава Минздрава.

По ее словам, нужно меньше отвлекаться на «какие-то бесконечные обсуждения», чтобы сделать «существенный и качественный скачок».

Ранее Скворцова на всероссийской конференции партии «Единая Россия» заявила, что период детства в перспективе будет продолжаться до 30 лет.