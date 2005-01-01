Могилы погибших в крушении хоккеистов «Локомотива» осквернили в Ярославле

В Ярославле вандалы осквернили могилы погибших в авиакатастрофе хоккеистов команды «Локомотив» на Леонтьевском кладбище города.

Как сообщает издание «Ярославский регион», неизвестные вырвали цветы у захоронений.

«Сегодня какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали все, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди... Может, кто видел, нельзя это оставлять безнаказанно. Такое происходит уже не в первый раз», – написал администратор группы «Документальный фильм «Капитан Немо» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Як-42 с хоккейной командой «Локомотив», направлявшейся в Белоруссию на матч с минским «Динамо», потерпел крушение 7 сентября 2011 года под Ярославлем.

На борту самолета находились 45 человек, в том числе 26 хоккеистов команды. После катастрофы выжил лишь инженер по эксплуатации Александр Сизов.

В ходе следственной проверки были выявлены нарушения в работе членов экипажа воздушного судна при выполнении взлета из аэропорта Туношна Ярославской области.

Кроме того, установлено, что экипаж самолета был допущен к выполнению рейса с нарушениями правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.