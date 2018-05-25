Санкции помогли «Калашникову» увеличить долю на рынке стрелкового оружия

Концерн «Калашников» существенно нарастил присутствие на мировом рынке стрелкового оружия после введения санкций, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на ПМЭФ-2018.

«На сегодняшний день у нас объем рынка стрелкового оружия, который занял «Калашников», значительно вырос по сравнению с тем, что было до ввода санкций, потому что началось активное продвижение продукции в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Поэтому я не вижу особых проблем (в связи с санкциями США – прим.ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» слова Чемезова.

Он отметил также, что Россия потеряла американский и европейский рынки спортивного стрелкового оружия в связи с попаданием под санкции США «Рособоронэкспорта».



«Рынки, которые мы потеряли – это, прежде всего, американские и европейские, объемы там были небольшие, в основном продавалось спортивное стрелковое оружие производства «Калашников», – ответил Чемезов на вопрос о том, какие рынки потеряла Россия из-за попадания «Рособоронэкспорта» под санкции США.



Он уточнил также, что «Ростех» не несет убытков от попадания «Рособоронэкспорта» под санкции.



«Тот показатель, который мы для себя установили как плановый, мы выполним. Пока мы не видим никаких предпосылок к тому, чтобы говорить об убытках», – сказал Чемезов, отвечая на вопрос о том, какие убытки терпит «Ростех» от попадания под санкции «Рособоронэкспорта».



Напомним, в апреле сообщалось, что концерн «Калашников» ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ), который занимается производством и ремонтом дизельных двигателей и газотурбинных установок, в том числе осваивает сервис турбин, произведенных на Украине.