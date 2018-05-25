Новейший американский метеоспутник вышел из строя

Запущенный менее трех месяцев назад новейший американский метеорологический спутник GOES-17 вышел из строя, пишет газета Usa Today со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Как уточняется, у спутника сломался его основной инструмент – расширенный базовый тепловизор. Благодаря нему синоптики могли на ранних стадиях отслеживать формирование природных катастроф – ураганов, извержений вулканов, природных пожаров, передает РИА «Новости».

Прибор позволял спутнику за пять минут обследовать все западное полушарие планеты.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США сообщили, что сейчас ученые пытаются выяснить причины неполадок и решают, как разобраться с проблемой. На решение может потребоваться несколько месяцев.

В конце 2016 года США также запустили метеоспутник GOES-16, предоставивший самые четкие снимки различных природных катастроф.