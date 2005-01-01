Глава РАН заявил о падении уровня выпускников российских вузов

«Мода» на развитие инноваций в российских вузах в ущерб их основной образовательной функции привела к падению уровня выпускников отечественных университетов, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава Российской академии наук Александр Сергеев.

Он напомнил, что в конце 1990-х и начале 2000-х годов в России была программа интеграции академических институтов с университетами в научно-образовательные консорциумы, в рамках которой предполагалось усиление взаимодействия научных институтов и вузов по мере успешного выполнения сторонами процессов исследований и обучения, передает РИА «Новости».

« В 2000–2010-е годы университеты пустились в гонку по другим направлениям – они стали конкурировать друг с другом в науке, потом в инновациях, часто забывая, что их основное дело – готовить кадры», – сказал Сергеев.



«И я могу сказать, как ученый, у которого есть аспиранты, я очень тесно сотрудничаю с университетской системой – качество выпускников университетов здорово упало. Все это признают. Это вопрос серьезный», – добавил он.



По словам главы РАН, необходима новая программа «интеграция плюс», чтобы к академической науке и университетам подключился высокотехнологичный бизнес. Бизнес ставил бы задачи, позволяющие получать новые разработки и кадры, которые выводили бы эти разработки на рынок, сказал Сергеев.

По словам Сергеева, такую программу можно реализовать во исполнение суперуказа, в соответствии с которым в России предстоит создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

Напомним, в начале мая Москва заняла 28-е место в списке лучших городов мира для студентов, впервые войдя в топ-30 рейтинга.