Москва оказалась в топ-30 лучших студенческих городов мира

Москва заняла 28-е место в списке лучших городов мира для студентов, впервые войдя в топ-30 рейтинга, следует из доклада глобального научно-исследовательского центра высшего образования QS Quacquarelli Symonds.

Как сообщает РИА «Новости», в рейтинге QS Best Student Cities 2018 перечислены 100 лучших студенческих городов мира. Оценка проводилась по шести критериям: привлекательность города, финансовая доступность, интернациональность студенческого состава, рейтинг местных университетов, активность работодателей и мнение самих студентов. Последний показатель отражает результаты опроса более 50 тыс. студентов о качестве жизни в городе и готовности остаться здесь по окончании учебы.

В 2018 году Москва улучшила свои позиции и поднялась на 11 пунктов (в 2017 году российкая столица занимала 39-ю строчку рейтинга), а по показателю «Рейтинг местных университетов» Москва заняла 15-е место.

Кроме Москвы, в рейтинг вошли Томск, Петербург и Новосибирск. В 2017 году они также были в списке. В этом году Томск поднялся с 91-го на 74-е место, Петербург поднялся на 76-ю строчку, а Новосибирск занял 96-е место.

Все четыре российских города улучшили перспективы трудоустройства для студентов и поднялись в категории «Активность работодателей». Москва в этой группе занимает 12-ю позицию.

Также Москва, Новосибирск, Петербург и Томск вошли в топ-50 самых бюджетных городов для студентов. Томск и Новосибирск заняли позиции в десятке лучших по показателю «Финансовая доступность» заняв, соответственно, 5-е и 10-е места.

По оценке студентов и выпускников местных вузов, Томск оказался наиболее привлекательным из российских городов, заняв по показателю «Мнение студентов» 82-ю строчку рейтинга.

Первое место в рейтинге занял Лондон (в 2017 году занимал третью строчку), второе место – Токио, третье – Мельбурн.

В июле 2017 года стало известно, что Высшая школа экономики оказалась на 48 месте в рейтинге британской компании Quacquarelli Symonds, в котором участвуют вузы, основанные за последние полвека. До этого сообщалось, что МГУ им. Ломоносова впервые с 2010 года вошел в топ-100 лучших мировых вузов по версии Quacquarelli Symonds, заняв 95-е место.