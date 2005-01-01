Издевательский уход гонщицы от полицейской погони под Киевом попал на видео

В Ржищеве Киевской области полицейские несколько минут гонялись за автомобилем ВАЗ 2109 нарушителя правил дорожного движения по кругу, но не сумели остановить гонщика даже выстрелами; в сети опубликовано видео погони.

Видео погони опубликовал в Facebook пользователь Алексей Соломенцев. Инцидент, по данным MiGNews, произошел на пересечении шоссе Р19 Фастов-Канев и Р32 Каменец-Ржищев, а погоня, видимо, началась даже раньше.

На записи видно, как автомобили доезжают до автодорожного кольца, где ведется ремонт. Автомобиль полиции не вписался в поворот и протаранил бордюр, после чего остановился. Полицейские выбежали из машины, а ВАЗ 2109 просто стал ездить по кругу.

Тогда правоохранители стали бегать за нарушителем, на помощь к ним пришли строители, пытавшиеся на грузовиках перекрывать дорогу. Полицейские попытались стрелять по шинам, затем вновь сели в машину и пошли на таран.

Все попытки остановить нарушителя не увенчались успехом, и ВАЗ 2109 уехал.

Позже Соломенцев опубликовал также видео задержания водителя «Лады». Как выяснилось, за рулем машины была девушка в длинном розовом сарафане, которую все-таки удалось догнать. На записи ее уложили лицом на землю, заломали руки и усадили в полицейскую машину.