Греф извинился перед Тимченко

Глава Сбербанка Герман Греф лично связался с бизнесменом Геннадием Тимченко, чтобы извиниться за отчет, выпущенный аналитиками Sberbank CIB, рассказал сам предприниматель.

Греф позвонил накануне, заверив Тимченко, что аналитики, писавшие отчеты, уже уволены. «Мне лично все равно, я это … не читаю», – добавил Тимченко, сообщает The Bell.

Речь идет об отчете аналитика Алекса Фэка и Анны Котельниковой из Sberbank CIB, в котором говорится, что госмонополия Газпрома «управляется в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды».

Крупнейшие подрядчики на стройках Газпрома – компании Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко.

В итоге Фэка и его руководителя Александра Кудрина уволили, а Греф в официальном комментарии заявил, что отчет был выпущен с нарушением внутренних регламентов компании и «с грубыми нарушениями этических норм».