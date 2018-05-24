Мужчина упал под поезд в московском метро

Под прибывающий состав поезда на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии московского метрополитена упал мужчина, движение поездов приостановлено, сообщил источник в экстренных службах столицы.

Источник РИА «Новости» сообщил, что мужчину «сейчас извлекают».

Обстоятельства ЧП выясняются.

На центральном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена были увеличены интервалы движения поездов.

В конце апреля полиция задержала мужчину, прыгнувшего на рельсы метро, чтобы записать видео о том, как над ним проходит поезд.