При взрыве газа в доме в Перми пострадали четыре человека

В результате взрыва газа в многоэтажном доме в Перми пострадали четыре человека, сообщил министр территориальной безопасности края Андрей Ковтун.

Он также сообщил, что пожар, возникший на месте инцидента, ликвидирован. Из дома эвакуировали 42 человека, передает ТАСС.

По словам министра, между двумя квартирами разрушена стена.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном восьмиподъездном кирпичном жилом доме.

Источники сперва заявляли, что пострадать могли до восьми человек, были сообщения о смерти одного пострадавшего в машине скорой помощи, передает «Интерфакс».