Китай не обнаружил признаков «акустической атаки» на дипломата США

Признаков того, что сотрудник консульства США в Гуанчжоу подвергся «акустической атаке», не обнаружено, сообщил глава МИД Китая Ван И.

По мнению китайской стороны, речь идет об «индивидуальном случае». Ван И заверил, что инцидент расследуется «чрезвычайно ответственным образом».

«Мы не обнаружили, чтобы какое-то лицо или организация применяли такое «акустическое воздействие», – приводит его слова ТАСС.

Пекин обещал «поддерживать контакт с США» по данному вопросу.

«И мы бы предложили США провести внутреннее расследование», – заявил министр.

В среду сообщалось, что власти США изучают заявление одного из дипломатов о том, что в последнее время он испытывает «аномальные» слуховые ощущения.