Суд запретил Трампу банить комментаторов в Twitter

Президенту США Дональду Трампу в судебном порядке запретили блокировать в своем Twitter пользователей, критикующих его и власть, сообщает NBC.

Судья Наоми Бакволд встала на сторону семи заблокированных Трампом пользователей Twitter, которых поддерживала правозащитная организация Knight First Amendment Institute.

По ее словам, суд определял, может ли должностное лицо, не нарушая Первую поправку конституции США, заблокировать пользователя Twitter за выражаемые им политические взгляды и «меняет ли ситуацию тот факт, что данное должностное лицо является президентом США». Бакволд сообщила, что ответ на оба вопроса – «нет».

«Несмотря на то, что мы должны признать права президента, предусмотренные Первой поправкой, он не может пользоваться данными правами таким способом, который нарушал бы закрепленные Первой поправкой права тех, кто критикует его», – говорится в постановлении суда, передает ТАСС.



Пользователи Twitter подали иск к Трампу в июле 2017 года при поддержке Knight First Amendment Institute. В жалобе утверждалось, что Трамп, блокируя подписчиков своей страницы в соцсетях, нарушает положения Первой поправки к американской конституции, гарантирующей право на свободу слова и выражение протеста.



Истцы заявили, что Трамп использует Twitter для различных политических заявлений, его микроблог стал площадкой для общественных споров и дискуссий, поэтому людей нельзя лишать доступа к этой площадке.

Вместе с тем, в апреле в России задумались о подаче иска на Трампа за преступления против человечества. Перед этим Трамп написал в своем Twitter, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии.