Жительнице Тюменской области удалили зуб из носа

Тюменские врачи провели редкую операцию, удалив зуб из носа пациентки, которая жаловалась на заложенность носа.

«В областной больнице № 4 города Ишим провели редкую операцию – удалили зуб из носа. Такая аномалия встречается в мировой практике очень редко. Для ишимских врачей это второй случай. В первом, который произошел 5 лет назад, операцию по удалению зуба проводили тюменские челюстно-лицевые хирурги. В этот раз они доверили данную операцию провести ишимским коллегам», – сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Оториноларинголог Александр Гартунг и стоматолог-хирург Роман Болдырев прооперировали молодую девушку. Она обратилась к врачам из-за заложенности в носу.

«Лечилась от гайморита, но безуспешно. Попав на прием к Гартунгу, узнала, что причиной всему зуб, который вырос в носу. Я тогда посмеялась, но после рентген-обследования факт подтвердился», – рассказала пациентка.

Операция проходила под местной анестезией и продлилась несколько минут. Вместе с удаленным зубом исчезло ощущение заложенности носа, на которое жаловалась девушка.

«Я о таких случаях читал и слышал, но никогда не подумал бы, что самому придется удалять из носа зуб. Очень волнительно и интересно в профессиональном плане. Сегодня я почувствовал себя стоматологом, а Роман Сергеевич лором. На память о совместно проведенной операции нам остался зуб из носа, который нам подарила пациентка», – рассказал отоларинголог.