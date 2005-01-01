Ветерана американской «Дельты» впечатлила стрельба из АК-12

Ветеран американского элитного спецподразделения Delta Force, известный оружейный эксперт Ларри Викерс дал оценку новинкам концерна «Калашников».

Одной из таких новинок стал автомат АК-12. Министерство обороны России недавно приняло новый образец на вооружение.

Видео тестирования приводит канал «Концерн Калашникова» на YouTube:

Викерс отметил, что автомат оснащен регулируемым прикладом и имеет вес штатного оружия, несмотря на вес планок Пикатинни. Этого удалось достичь, убрав колодку прицельной планки.

«Мне очень понравились новые АК-12 и АК-15. Конструктивно очень сложно обеспечить стабильное крепление оптики на крышке ствольной коробки. Мне кажется, в этих автоматах был применен очень правильный подход, и работа идет в верном направлении. На АК-12 и АК-15 я увидел хорошо продуманное, инновационное решение этой проблемы», – сказал Викерс после тестирования оружия.

Ларри Викер является ветераном элитного оперативного отряда Delta Force. Он был участником многих известных военных операций, участвовал в разработке многих известных образцов стрелкового вооружения.

В настоящее время владеет собственной компанией по производству военной экипировки и снаряжения под названием Vickers Tactical.

Ранее была показана работа нового пулемета Калашникова.