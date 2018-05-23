Вышедший из строя спутник ГЛОНАСС вернулся к работе

Космический аппарат «Глонасс-М» № 734 вновь работает в составе орбитальной группировки, сообщили в информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ранее гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» (предприятие-изготовитель спутников ГЛОНАСС-М) Николай Тестоедов подтвердил отказ одного из спутников системы ГЛОНАСС и анонсировал запуск замены из числа спутников наземного запаса в середине июня.

Он заявил также, что если специалисты восстановят спутник № 734, то он будет переведен в орбитальный резерв, где в настоящее время находятся шесть аппаратов системы ГЛОНАСС.