Названы сроки ввода в строй зоны боевого дежурства ПВО на Кунашире

Зона боевого дежурства ПВО и военные социальные объекты на курильском острове Кунашир будут введены в эксплуатацию до конца 2018 года, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве рассказали, что первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов проверил ход строительства зоны боевого дежурства ПВО на Кунашире и заслушал доклад о сроках ввода первоочередных военных социальных объектов в эксплуатацию.

«Зона боевого дежурства ПВО и военные социальные объекты на острове Кунашир будут введены в эксплуатацию до конца 2018 года... О вводе в эксплуатацию объектов военной инфраструктуры на о. Кунашир доложил Руслану Цаликову командир пулеметно-артиллерийского полка Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Малинин», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.



Кроме того Цаликов посетил стройку военного городка Лагунное, где осмотрел жилые помещения общежития, медицинский пункт и комнаты бытового обслуживания.



«По итогам работы на острове Кунашир Руслан Цаликов дал указания ответственным должностным лицам завершить все запланированные работы до ноября 2018 года», – заявили в ведомстве.

Напомним, в 2016 году Россия объявила о размещении ракет «Бастион» и «Бал» на двух из четырех островов Курильской гряды, на которые претендует Япония: Итурупе и Кунашире.

Тогда же командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин на заседании Военного совета ВВО заявил, что на Сахалине и Курильских островах предпринимаются беспрецедентные меры по развитию военной инфраструктуры.